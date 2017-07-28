В Сочи заполняемость туристами приблизилась к 100%

Коллективные средства размещения заполнены на 92-99%, а некоторые санатории — более чем на 100%.

Прогноз на август сохраняется в этих же параметрах и не уступает прошлогоднему результату. Высокий показатель загрузки характерен и для горного кластера, на курортах Красной Поляны заполняемость отелей в пиковые дни достигает 80%.

С учетом большого количества развлекательных мероприятий, которые пройдут в городе, прогнозируется стабильный спрос на отдых в сентябре и октябре текущего года, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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