В Сочи запустили новый экскурсионный маршрут «Хмельная миля»

Первыми его протестировали журналисты городского пресс-центра ЧМ-2018.

В маршрут вошли 17 объектов — гастропабы, рестораны, раковарни и бары. Все заведения объединили в единую концепцию, это позволит гостям курорта познакомиться не только с сортами пива, но и с блюдами региональной кухни.

«Мы объединили объекты гастрономического туризма, которые специализируются на приготовлении блюд черноморской кухни и напитков из хмеля. Маршрут проходит по самым популярным местам досуга Большого Сочи и охватывает каждую из зон притяжения туристов: болельщиков со стадиона «Фишт», гостей Красной Поляны и посетителей фан-зоны в Сочи», — сказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди.

Как пояснили в краевом минкурортов, объекты показа отобрали не только по стабильно высоким показателям качества предлагаемой продукции, но и по отзывам туристов. Во всех заведениях идут трансляции матчей ЧМ-2018.

«В целом курорты края предлагают гостям чемпионата мира посетить около 70 маршрутов в Сочи, Анапе, Геленджике и Краснодаре — городах, которые принимают зарубежные футбольные команды», — отметил Христофор Константиниди.

Он выразил уверенность, что новый маршрут станет востребован у отдыхающих и также популярен, как туры на винодельческие предприятия региона.

Протяженность маршрута «Хмельная миля» составляет 83 км. В ближайшее время министерство курортов региона направит локацию маршрута ведущим туроператорам и турагентам Кубани для включения его в экскурсионные программы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего к чемпионату мира по футболу в Сочи подготовили около 40 туристических маршрутов.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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