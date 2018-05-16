В Сочи запустили регулярные рейсы из Волгограда

Международный аэропорт Сочи сообщил об открытии прямых регулярных рейсов между городами.

Полеты осуществляет авиакомпания «ЮТэйр» два раза в неделю на воздушных судах ATR 72, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Сочи.

Борт будет вылетать из Сочи по понедельникам и четвергам в 6:05.

Авиакомпания «ЮТэйр» отрывает программу полетов из Волгограда в рамках развития маршрутной сети в период проведения ЧМ по футболу, но новые рейсы в Сочи останутся в расписании и после окончания мундиаля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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