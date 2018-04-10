В Сочи запустили третью линию аэротанков на Бзугинских очистных сооружениях

Несколько месяцев сотрудники «Сочиводоканала» буквально по винтикам перебирали неиспользуемое годами оборудование и решали проблемы, доставшиеся в наследство от частной компании, которая обслуживала часть системы.

«Мешалки есть, насосы, которые в определенном порядке перекачивают воду. Вот с ними возникли проблемы. С ноября мы начали этим заниматься. Они были нерабочими, но заполненными почти наполовину. Объем очень большой, глубина 12 м. Начали восстанавливать пластиковую систему подачи воздуха», — рассказал директор «Сочиводоканала» Сергей Винарский.

В Сочи после Олимпиады заметно прибавилось жителей. К 2018 году население увеличилось почти на 200 тыс. человек. К росту потребностей города Бзугинские очистные сооружения готовы. Запаса прочности должно хватить на несколько десятилетий вперед. Вторая очередь системы готова на 70%. На завершение строительства потребуется два года и 1 млрд рублей.

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