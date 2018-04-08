В Сочи запустят сервис такси в формате «живой очереди» к ЧМ-2018

Его планируют создать для того, чтобы избавиться от автомобилей с некачественным сервисом.

«Мы собираемся запустить к ЧМ-2018 такси в формате «живая очередь», как было в советское время. При этом большая часть работы связана с полицией, потому что для этого им придется дежурить на каждом углу и ловить таксистов, которые работают незаконно, а такого количества кадров просто нет, поэтому мы создали общественный совет санаторно-курортной отрасли, который будет заниматься этим вопросом», — рассказал вице-мэр Сергей Юрченко.

По его словам, такси в формате «живой очереди» — это организация перевозки, при которой автомобили будут стоять в линию в ожидании потенциальных клиентов и, что самое главное, иметь фиксированный тариф.

Также замглавы курорта рассказал, что город активно готовится к предстоящему ЧМ-2018, создавая благоприятные условия для пребывания на курорте туристов и болельщиков. Так, в Сочи будет организована площадка с экраном в 92 кв. м для трансляции футбольных матчей. Она сможет единовременно разместить до 10 тыс. человек, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», болельщики ЧМ по футболу смогут заказать билеты на поезд по телефону. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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