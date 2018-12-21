В Сочи заработали семь елочных базаров

Три из них расположились в Адлерском районе, еще четыре — в Лазаревском.

С начала декабря работает рождественская ярмарка на улице Демократической, 42 у Центрального рынка Адлера. Еще две точки расположены на улице Демократической, 47 у ТЦ «Новый век» и в микрорайоне Голубые Дали.

В Лазаревском районе базары расположились на улице Циолковского у ТЦ «Бирюза», на Павлова возле ТЦ «Павловский» и рядом с магазинами «Магнит» на улицах Калараш, 111 и Победы, 1.

На елочных базарах помимо деревьев можно купить игрушки, гирлянды, украшения.

Ярмарки будут работать до 21:00 31 декабря, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Все новости по теме:

Новый год — 2019

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник