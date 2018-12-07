В Сочи застройщик похитил 80 млн рублей при строительстве многоэтажки

После проверки прокуратуры возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас строительство дома завершено, 47 семей получили свои квартиры.

Установили, что в 2016 году прокуратура Центрального района Сочи выявила недобросовестного застройщика, который в ходе возведения многоквартирного дома на улице Виноградной, 19 похитил у дольщиков более 80 млн рублей. В результате 47 семей были лишены возможности получить свое жилье, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в прокуратуре Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело. Прокуратура приняла меры гражданско-правового характера, что позволило привести в соответствие с требованиями законодательства проектную документацию, а также завершить строительство жилого дома. В настоящее время 47 семей зарегистрировали право собственности на квартиры.

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