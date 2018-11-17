В Сочи застройщик пытался продать квартиры в несуществующем жилом доме

17 ноября в 11:41

Прокуратура Центрального района курорта выявила недобросовестную строительную организацию.

ООО «Адлеринвест» разместило в интернете объявление о продаже квартир и апартаментов в строящемся объекте по ул. Виноградной, 190. При проверке выяснилось, что у организации есть разрешение на строительство по данному адресу только двухэтажного торгового центра, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Прокурор района направил в суд исковые заявления о признании объявления застройщика запрещенным к распространению на территории Российской Федерации. Продавать там «квартиры» также запретят. Сейчас объект строительства арестован.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник