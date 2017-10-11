В Сочи завершают подготовку к Всемирному фестивалю молодежи и студентов

Он стартует 14 октября в Москве. А на следующий день участники праздника дружбы соберутся в олимпийской столице. Именно здесь состоятся все ключевые события международного форума.

Организаторы говорят, что будет много интересного — концерты, кинопоказы, в центре курорта откроется новый памятный сквер.

«Прибывают 180 стран и практически вся Россия сюда. И это молодежь, которая в дальнейшем будет жить, будет прогрессировать, будет продвигать наше государство вперед. И мы, конечно, хотим, что бы они начинали с города Сочи — с этой красоты, с этого моря, с этой природы и с гостеприимства, которое принято у нас на Северном Кавказе», — сказал заместитель главы Сочи Сергей Юрченко.

Больше всего преобразился Олимпийский парк. Именно там будет проходить фестиваль. И хотя до открытия еще несколько дней, территория уже сейчас напоминает огромный улей. Сюда пребывают делегации волонтеров. Краснодарский край на молодежном слете представят почти 450 добровольцев.

«Мы выбирали самых активных, самых мотивированных волонтеров, которое очень хотели поехать сюда, стремились попасть, прикладывали все усилия. Они узнают очень много деталей о Всемирном фестивале молодежи и студенчества. И они показали себя с лучшей стороны», — пояснила волонтер Альбина Рыкова.

Участниками Всемирного фестиваля молодежи станут более 20 тыс. человек. Среди них представители различных общественных организаций, преподаватели, экологи и политики.

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