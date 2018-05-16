В Сочи завершил работу десятый международный форум «АТОМЭКСПО-2018»

Специалисты крупных компаний три дня с 14 по 16 мая делились опытом, презентовали инновационные разработки, и не только в атомной энергетике.

Особый интерес инвесторов и журналистов вызвал проект ветрогенерации, который планируют развивать в Краснодарском крае и соседней Адыгее. Его первоначальная стоимость оценивается в 20 млрд рублей.

«Есть расчеты: за ближайшие годы потребление вырастет на 3 млрд МВт. Это очень хорошая основа, чтобы здесь появились новые источники электроэнергетики», — рассказал первый заместитель главы Росатома Кирилл Комаров.

Установить такие инновационные объекты планируют на юге страны. Здесь самый большой в России рост энергопотребления. Эксперты отмечают, что на Кубани — самые оптимальные условия для развития ветрогенерации. Из-за особенностей рельефа те ветра, которые дуют в крае, хорошо подходят для работы таких установок. Немаловажным фактором специалисты Росатома назвали и готовность региональных властей работать с этим направлением.

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