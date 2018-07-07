В Сочи завершилась первая смена волонтерского лагеря «Экодемия»

Его участники помогали благоустраивать туристические тропы Кавказского биосферного заповедника.

Всероссийский лагерь волонтеров «Экодемия» — крупнейший экологический проект в рамках Года добровольца. Впервые в заповедных уголках по всей России одновременно проходят летние смены. Их участники расчищают тропы и благоустраивают туристические приюты.

В Кавказском государственном биосферном заповеднике первая смена под девизом «Волонтеры сохраняют Кавказские горы» собрала 30 добровольцев из девяти регионов страны. Ее участники прошли 13-м туристическим маршрутом через горы к морю и на каждом приюте выполняли определенный объем работ.

«Сочи по праву считается одним из туристических центров России, и создание экологического туризма — наше новшество. Мы развиваем новые направления отрасли и вы, волонтеры, очень нам в этом помогаете», — отметил глава Сочи Анатолий Пахомов на встрече с добровольцами.

Он добавил, что город много работает над сохранением экологии: рекультивация свалок и полное отсутствие полигонов ТБО, строительство трех очистных сооружений, пресечение незаконных сбросов отходов в водоемы — только начало этого пути.

«Экология строится не только на материально-технической базе, самое главное здесь — воспитание», — сказал глава города-курорта.

В завершении встречи мэр вручил всем участникам проекта волонтерские книжки.

Следующая смена «Экодемии» начнется 17 июля на кордоне Гузерипль в Адыгее и будет называться «Тропой леопарда». Чтобы стать участником смены, необходимо заполнить анкету на сайте Кавказского государственного биосферного заповедника до 10 июля включительно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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