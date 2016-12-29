В Сочи завершили активную фазу поисковой операции в зоне падения Ту-154

В Черном море в месте падения Ту-154 29 декабря завершилась активная фаза поисков. Группировка кораблей, которая была задействована в поисковой операции, покидает территорию авиакатастрофы.

В Москве 29 декабря состоялась пресс-конференция по расследованию авиакатастрофы Ту-154 в Сочи. Перед журналистами выступили министр транспорта России Максим Соколов, представители Минобороны — именно они занимаются изучением фрагментов, которые удалось достать со дна Черного моря — и сотрудники других ведомств, задействованные в определении причин трагедии. В подмосковных Люберцах специалисты приступили к изучению черных ящиков.

«На борту самолета Ту-154 находятся два аварийных накопителя: один параметрический, другой — с записью переговоров экипажа. Мы вчера в лаборатории тридцатого научно-исследовательского института приступили к восстановлению параметров и дешефрированию», — рассказал начальник службы безопасности полетов ВВС РФ Сергей Байнетов.

Уже известно, что за несколько мгновений до падения была внештатная ситуация, что-то случилось с закрылками — об этом свидетельствует разговор экипажа. Как заявил министр транспорта России Максим Соколов, завершить изучение информации на бортовых самописцах намерены до 30 января. Тогда и можно будет назвать точную причину крушения.

Завершение активной фазы поисков в зоне падения Ту-154 не означает, что работы на воде и под водой завершены. МЧС продолжает исследовать акваторию Черного моря — 400 кв. км, где еще могут быть обломки Ту-154. Только за прошедшие сутки в зоне крушения водолазы совершили более 30 погружений.

«На грунте на глубине от 20 до 25 м — поле обломков с наиболее возвышающимися объектами, то есть это детали фюзеляжа, крылья, двигатели. Были определены координаты этих обломков и указаны водолазам», — рассказал заместитель начальника туапсинского поисково-спасательного отряда МЧС РФ Игорь Зайвенко.

На поверхность поднято множество фрагментов фюзеляжа, найден еще один погибший. Таким образом, всего поднято 19 тел и свыше 200 фрагментов. Как сообщают участники поисковой операции, под водой, скорее всего, человеческих останков больше нет. Чтобы опознать жертв трагедии, потребуется генетическая экспертиза. Медики уже получили образцы всех родственников погибших.

Как сообщалось в эфире телеканала «Кубань 24» ранее, Ту-154 направлялся в сирийский город Латакия. В 5:25 25 декабря после дозаправки борт вылетел по маршруту, но рухнул в море, не успев набрать высоту. В крушении погибли 92 человека. Один из крупнейших банков страны Сбербанк принял решение о списании долгов и кредитов с пассажиров и экипажа рейса, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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