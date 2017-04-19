В Сочи завершился форум делового туризма

В Сочи в апреле прошел форум делового туризма. Он собрал более 180 участников.

Форум был организован компанией ТО «Планета Сочи» и прошел при поддержке «Черноморского Конвеншн Бюро», министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Специалисты бизнес-сообщества обсудили последние тенденции развития индустрии.

«Гости форума сошлись во мнении о важности коммуникации между корпоративными заказчиками и профессиональными организаторами мероприятий», — сообщили в краевом минкурортов.

Для участников форума была организована экскурсионная программа, включающая посещение всесезонного и горного курорта «Горки Город», концертного комплекса и конгресс-центра «Роза Холл», тематического парка развлечений «Сочи Парк», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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