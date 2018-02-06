В Сочи завершился горнолыжный фестиваль ID Fest

Участниками фестиваля стали более 400 студентов и выпускников вузов России.

В рамках ID Fest с 28 января по 4 февраля на площадке горноклиматического курорта Красной Поляны «Горки Город» прошло более 20 активных, развлекательных и образовательных мероприятий.

Студенты приняли участие в большом турнире игры «Что? Где? Когда?», масштабном квесте «Монополия в горах», посетили антинаучную конференцию, а также послушали лекции журналистов и руководителей образовательных проектов. В свободное от мероприятий время молодые люди осваивали горнолыжные трассы курорта.

Основной целью фестиваля было объединение активных студентов из разных вузов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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