В Сочи завершился первый чемпионат России по волейболу на снегу

В Сочи 2 апреля на горнолыжном курорте «Роза Хутор» завершился первый в истории розыгрыш чемпионата России по волейболу на снегу.

У мужчин в финале Петр Королев и Антон Ермишенков одержали победу над Максимом Жирковым и Остапом Фирсовым со счетом 2:0. Руслан Даянов и Юрий Богатов, проигравшие Жиркову и Фирсову в полуфинале, завоевали бронзовые медали, выиграв в матче за третье место у Артема Сычева и Андрея Ужегова.

У женщин победителями стали Александра Моисеева и Екатерина Сырцева, выступающие за ВК «Подмосковье». В финале они оказались сильнее представительниц Краснодара и Москвы Екатерины Макрогузовой и Елизаветы Терентьевой со счетом 2:1. Бронзовые награды завоевали Александра Спинева и Наталья Климанская из Ростова-на-Дону, переигравшие в матче за третье место дуэт Ульянина/Лаптева из Татарстана, сообщает «Чемпионат».

Победителей и призеров ЧР по волейболу на снегу награждала Анна Сидорова — капитан женской сборной России по керлингу.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», комиссия Министерства спорта России 14 декабря 2016 года признала волейбол на снегу официальной спортивной дисциплиной. В сезоне-2015/2016 волейбол на снегу был официально признан Европейской конфедерацией волейбола. Турнир стартовал 30 марта с матчей квалификации.

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