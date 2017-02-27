В Сочи завершился Зимний фестиваль искусств

В Сочи 26 февраля завершился Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета.

В завершении фестиваля в Зимнем театре состоялся гала-концерт с участием пианиста Дениса Мацуева, скрипача Вадима Репина, итальянского дирижера Клаудио Ванделли и израильского исполнителя на мандолине Ави Авиталя.

По словам исполнительного директора фестиваля Дмитрия Гринченко, всего за десять дней проведения мероприятия его посетили 11 тыс. зрителей.

Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что все концерты и спектакли прошли с аншлагами.

«В этом году работали сразу три площадки: две в городе и одна на Красной поляне. Будем развивать и дальше. Хочется, чтобы эта традиция, которая была заложена в преддверии Олимпийских игр, не только не прекратилась, но и получила новое дыхание», — цитирует министра РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», X Зимний фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета открылся в Сочи 17 февраля. В первый день в Зимнем театре показали спектакль «Не покидай свою планету» с Константином Хабенским в главной роли.

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