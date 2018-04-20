В Сочи железнодорожникам вручили ключи от новых квартир

Ключи от нового жилья получили почти 100 семей. В квартирах поселятся сотрудники, которые возводили и обслуживали объекты, построенные к зимней Олимпиаде.

Для Северо-Кавказского филиала РЖД обеспечить комфортным жильем работников — одна из главных задач, поэтому для них построили современный 15-этажный дом.

«После 2014 года, когда мы запустили большое количество направлений, число рабочих мест в сочинском узле увеличилось на 2 тыс., и соответственно, возникла необходимость построить новый дом для обеспечения работников жильем», — сказал первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги Алексей Черняев.

Площадь возведенной многоэтажки — 12,5 тыс. кв. м. В жилом комплексе будет комфортно как большим семьям, так и маленьким. В новом ЖК 50 однокомнатных квартир, больше 20 двухкомнатных и примерно столько же трехкомнатных. В каждой удобная планировка, из окон открывается хороший вид, а дом находится рядом с работой. Кроме того, апартаменты сдали сразу под ключ: на стенах — обои, на полу — линолеум, есть вся необходимая сантехника.

Для новоселов организовали концертную программу, а потом каждый осмотрел свои квартиры.

Новостройки для железнодорожников на Северном Кавказе будут возводить и дальше. В этом году планируется ввести в эксплуатацию многоквартирные дома в Ростовской области и в кубанском Кропоткине.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник