Это произошло утром 14 января в центре города в районе автовокзала.

Видео выложили в соцсети очевидцы. По их словам, женщина внезапно легла на дорогу, перегородив движение транспорту. Объехать ее не было возможности, так как на дороге всего две полосы для движения, разделенные полосой.

«Девушка устала и решила отдохнуть на проезжей части. Пытались оттащить, она ругается, брыкается и машет чем-то похожим на кусок арматуры», — рассказал очевидец.

В правоохранительных органах инцидент не прокомментировали.

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Публикация от ЧП СОЧИ 🔞 (@chp_sochi) 13 Янв 2019 в 11:26 PST

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