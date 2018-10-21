В Сочи женщина на иномарке врезалась в мотоцикл, есть пострадавшие

ДТП произошло 20 октября в 11:10 в Лазаревском районе, в поселке Дагомыс.
По предварительным данным, 57-летняя женщина из Ростовской области управляла автомобилем Toyota Vitz. Она нарушила правила маневрирования, при перестроении не уступила дорогу мотоциклу Honda, за рулем которого был 39-летний местный житель. В итоге произошло столкновение.
«Пострадали водитель мотоцикла и его несовершеннолетний пассажир», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.
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