В Сочи женщина поспешила выйти из едущего поезда и упала на перрон

Инцидент произошел 1 сентября с пассажиркой поезда Саратов — Адлер.

Пострадавшая обратилась в городскую больницу № 4. Регистратор в медучреждении сообщила о травмировании женщины дежурному линейного управления полиции. По словам пациентки, ушиб мягких тканей головы она получила при выходе из пассажирского поезда, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Ведомство начало проводить проверку. Проводник поезда рассказал, что пассажирка, не дождавшись захода состава на платформу и окончательной его остановки, поспешила выйти. Женщина оступилась и упала на перрон.

Жительница Татарстана с заявлением в транспортную полицию не обращалась.

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