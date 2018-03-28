В Сочи женщина в маске и с канцелярским ножом напала на банк

Полицейские задержали подозреваемую в разбойном нападении.

В отдел полиции Лазаревского района поступило сообщение о разбойном нападении. Сотрудники полиции прибыли по адресу. Следственно-оперативная группа установила, что в отделение банка зашла неизвестная женщина в солнцезащитных очках и в медицинской маске. Угрожая канцелярским ножом, она напала на банковского работника и потребовала деньги, но получила отпор. Злоумышленница попыталась скрыться, ее задержал очевидец и передал правоохранителям, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по Сочи.

В отделе полиции 40-летняя местная жительница созналась в преступлении и рассказала, что решилась на разбой из-за отсутствия денег. Возбудили уголовное дело о разбое. Задержанной грозит до восьми лет лишения свободы.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник