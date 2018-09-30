В Сочи женщина за рулем иномарки сбила подростка

ДТП произошло 29 сентября в 15:20 на улице Пасечной.

По предварительным данным, 31-летняя женщина за рулем автомобиля Honda Jazz во время движения наехала на 14-летнего пешехода. Подросток перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте из-за стоящего транспортного средства, слева направо по ходу движения автомобиля, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

В результате столкновения ребенок-пешеход пострадал.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник