В Сочи женщина зарезала сожителя в ответ на оскорбления и побои

Это произошло 10 сентября в квартире на улице Абрикосовой.

Установлено, что 56-летняя женщина и 47-летний мужчина жили вместе. По версии следствия, днем они были дома и выпивали алкогольные напитки. Во время застолья мужчина стал оскорблять и избивать сожительницу. Женщина взяла кухонный нож и в ответ один раз ударила им обидчика в грудь, убив его. О случившемся она рассказала соседке, а та вызвала сотрудников скорой помощи и правоохранительных органов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемую задержали, рассматривается вопрос о заключении ее под стражу. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.

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