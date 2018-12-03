В Сочи житель Сахалина обманул дольщиков на 40 млн рублей

В полиции расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в сфере долевого строительства.

Следствие установило, что 61-летний уроженец Сахалинской области с 2014 года по 2017 год брал деньги у людей под видом долевого участия в строительстве двух многоквартирных домов в одном из садовых товариществ Сочи. При этом разрешения на строительство у злоумышленника не было. Ущерб составил более 40 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве. Подозреваемого заключили под стражу, расследование продолжается.

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