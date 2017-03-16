В Сочи зону запрета на продажу алкоголя решили увеличить до 500 метров

Администрация Сочи подготовила поправки об изменении радиуса действия «антиалкогольной дистанции» на территории курорта. Безалкогольную зону предлагается увеличить до 500 м.

Поправки предлагается внести в постановление № 50 от 20 января 2014 года. Документ регулирует способ расчета расстояния продажи алкоголя от детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, рынков, вокзалов, аэропортов, и других объектов массового скопления граждан.

«Если поправки утвердят в сторону увеличения расстояния с нынешних 15 м для общепита и 25 м для розницы до 50, 100, 300 и 500 м в зависимости от разных категорий объектов, под сокращение попадут около 5 тыс. сочинских работников. На грани закрытия окажутся около 800 сочинских предприятий, осуществляющих продажу алкогольной продукции на основании дорогостоящей лицензии, а также при помощи специального программного и аппаратного оборудования», — пояснила вице-президент Торгово-промышленной палаты Сочи Наталья Ахтырская.

По ее словам, в случае утверждения поправок город лишится 30 млн рублей налоговых поступлений в год.

Руководство Торгово-промышленной палаты города готовит обращение на имя губернатора Кубани и главы администрации курорта с просьбой оставить в силе прежнюю редакцию постановления.

Депутат городского собрания Сочи Иван Савин отметил, что нет пояснительной записки к проекту постановления, обосновывающей увеличение антиалкогольной зоны.

Представитель администрации Сочи на условиях анонимности пояснил, что инициатива исходит от администрации края, пишет «Коммерсантъ».

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