В Сочи зоозащитники спасли собаку из русла реки

Испуганное животное обнаружили жители микрорайона Мацеста.

Собака с воем бегала по узкой полоске земли вдоль высоких бетонных берегов. Как выяснилось, она упала в один из разрушенных проемов набережной и самостоятельно выбраться уже не могла. Попытки жителей самостоятельно спасти собаку успехом не увенчались. Они обратились с просьбой о помощи в зоозащитную организацию «Друг», занимающуюся на территории Сочи отловом и стерилизацией бездомных животных.

Приехавшие на помощь волонтеры спустились в реку и вызволили животное. Ошейника на ней не было, поэтому собаку отвезли в ветеринарную клинику, провели обследование и операцию по стерилизации.

Спасенное животное отправили на передержку. В настоящее время собака чувствует себя хорошо, сообщает Sochinews.io.

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