В сочинских лесах высадят гранаты

В России в диком виде это растение встречается только в ущелье реки Псоу.

Сотрудники Сочинского национального парка высадят гранаты в районе Ореховсого водопада и Орлиных скал. Это будет сделано для сохранения популяции редкого вида растения.

«Сегодня это растение занесено в Красную книгу России, оно произрастает только на территории Сочи, потому что не выдерживает зимней температуры ниже 14 градусов, и находится на грани исчезновения», — сказал заместитель директора нацпарка по научной работе Борис Туниев.

В апреле 1 тыс. саженцев, которые вырастили в нацпарке, высадят на территории двух лесничеств, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 21 марта в рамках экологической акции в Сочинском нацпарке высадили 1 тыс. краснокнижных саженцев ложнодрока монпелийского. Кустарник, ранее покрывавший прибрежную зону Черноморского побережья Кавказа, остался только в районе Сочи — от устья реки Мацеста до мыса Видного.