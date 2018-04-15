В сочинский центр «Сириус» передадут элементы станции «Мир»

Также образовательный центр получит стендовый образец нового космического корабля «Федерация».

Об этом сообщил гендиректор ПАО «РКК Энергия» Владимир Солнцев. По его словам, сейчас идет работа над новым пилотируемым кораблем. «Федерация» будет проходить различные этапы испытаний. Солнцев добавил, что для воспитанников образовательного центра очень важно понимать, какие современные технологии и конструктивные решения реализуются в ракетно-космической отрасли.

В 2017 году в «Сириусе» появился макет космического корабля «Буран». Он стал частью выставки в Парке науки и искусства. По словам Владимира Солнцева, «Буран» осовременят: внутри этого корабля появится интерактивный класс, в котором дети смогут работать с цифрами, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», два спутника, собранных воспитанниками образовательного центра «Сириус», летом отправятся в открытый космос.

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