В Сочинский орнитологический парк прилетели снегири

Обычно этот вид птиц зимой кочует по средней полосе России.

В этом году в парк прилетели семь видов птиц, новых для этой территории. В их числе скопа, домовый сыч, желтолобая трясогузка, красноголовый сорокопут, мухоловка-пеструшка, мухоловка-белошейка и обыкновенный снегирь.

Также зафиксировали возвращение на Имеретинскую низменность шести видов птиц: малой чайки, ушастой совы, сплюшки, индийской камышевки, славки-завирушки.

Сейчас в парке зарегистрировано 193 вида птиц, в том числе 20 редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, и 18 видов из Красной книги России.

«В 2017 году было отловлено 466 птиц, 37 видов, 14 семейств, шесть отрядов. Рекордное за день количество птиц — 103 особи — было окольцовано 15 мая этого года», — цитирует заместителя директора по научной работе ГКУ КК «Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности» Льва Шагарова пресс-служба администрации Сочи.

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