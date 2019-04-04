В сочинской гимназии появилась биометрическая система распознавания лиц

Фотографии всех учеников и сотрудников школы занесены в специальную базу данных. Идентификация одного школьника занимает несколько секунд.

Раньше пройти в здание можно было по ключ-карте, а теперь достаточно посмотреть в камеру, чтобы турникет открылся. Система привязана к электронному журналу. По словам педагогов, инновации пошли на пользу и учебному процессу — прогульщиков и опоздавших стало гораздо меньше. А в будущем родители смогут получать онлайн-уведомление о приходе ребенка в школу.

«Мы знаем в любой момент времени о наличие или отсутствии детей. То есть ребенок как только вошел в школу, сразу в электронном журнале идет отметка. Или как только он вышел — в электронном журнале идет отметка. Более того у нас сейчас строительство большого корпуса на 400 мест и родители высказали пожелание, чтобы данная система в начальной школе тоже была установлена», — сказала директор сочинской гимназии № 15 им. Н. Н. Белоусова Лариса Пшеницына.

Первая смена в 1,5 тыс. человек проходит контроль за 15 минут. Сочинская гимназия № 15 — первое образовательное учреждение в стране, где работает подобная система. Обмануть электронный фейс-контроль невозможно. Он легко распознает близнецов и тех, кто сменил имидж.

Стоимость биометрической системы — 1,5 млн рублей. В гимназии ее установили за счет федерального гранта при софинансировании из краевого бюджета.

Опытом сочинских коллег уже заинтересовались в школах Ставрополя, Волгограда и Нижнего Новгорода.