В сочинской фан-зоне для болельщиков ЧМ-2018 проведут более 80 мероприятий

Основные развлекательные мероприятия пройдут на площади Южного мола. Это единственная российская фан-зона на берегу моря.

Об этом 13 июня сообщил глава города Анатолий Пахомов. По его словам, одновременно на площадке смогут находиться до 10 тыс. болельщиков.

«Мы подготовили удобную площадку, на которой даже большие экраны адаптированы под яркое южное солнце. Все, кто не попадут на матчи мундиаля, смогут посмотреть их в фан-зоне. В эти дни она будет работать до 24 часов», — отметил Пахомов.

Для гостей курорта подготовили 88 мероприятий, в них примут участие более 200 коллективов, 600 артистов, в том числе, звезды российской эстрады.

Также концертные программы, посвященные началу Чемпионата мира по футболу, пройдут и в других городах и районах Кубани. В музеях региона подготовили экспозиции на спортивную тематику, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи начал работать пресс-центр чемпионата мира по футболу. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, заместители главы региона Николай Долуда и Анна Минькова 13 июня ознакомились с его работой.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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