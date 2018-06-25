В сочинской фан-зоне сборную России поддерживали 10 тыс. болельщиков

Площадь у Южного мола буквально окрасилась в российской триколор. Среди зрителей было немало и иностранцев.

Болельщики эмоционально реагировали на каждый опасный момент в игре и до последней минуты верили в победу российской сборной.

— Болеем, переживаем, поддерживаем по полной, сегодня готовились. Так что мы за наших, конечно, до конца.

— Атмосфера классная, еще бы поменьше температура была. Все дружелюбные, мы за немцев переживали.

— Нам все очень нравится, мы болеем за Россию, нам здесь весело и вообще мы всем довольны.

— За наших болеем, мы уверены в наших. Победа за нами.

Теперь сборные России и Уругвая в 1/8 сыграют с победителями группы B — Испанией и Португалией. Одна из пар соперников приедет в Сочи 30 июня.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Уругвая разгромила россиян в матче ЧМ по футболу. Игра закончилась со счетом 3:0. Сборная России 14 июня в первом матче ЧМ разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Российские футболисты обыграли египтян на стадионе «Санкт-Петербург» 19 июня. Сборная России по футболу впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ-2018.

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