В Сочинском Центре восстановления леопарда на Кавказе родились три детеныша

Две леопардессы — Андреа и Черри — почти одновременно родили котят. Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии России.

У леопардессы Андреа появилось два котенка, у Черри — один.

Сейчас самка Андреа с потомством находится в логове, за животными ведется постоянное видеонаблюдение. По оценке экспертов, состояние и поведение мамы и детенышей нормальное. Самка Черри вместе с котятами находится в каменном гроте, пространство которого практически не попадает в поле зрения камер. При этом достоверно зафиксировано присутствие самки и одного котенка. До настоящего времени Черри не покидала укрытия.

«На данный момент, с учетом трех родившихся котят, в Центре содержатся 15 леопардов, четыре из которых проходят подготовку к выпуску в дикую природу», — цитирует представителя ведомства «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи в вольерном комплексе Красной Поляны 5 июня появился леопард по кличке Скиф.

Трех леопардов — Ахуна, Викторию и Килли — из сочинского Центра реинтродукции выпустили в Кавказский биосферный заповедник 15 июля 2016 года. Чтобы контролировать их перемещение, установили 14 фотоловушек. Их разместили на горе Ахцархва. Радиоошейники, которые были надеты на леопардов перед выпуском, автоматически отстегнулись через год работы.

В абхазском селе Лыхны в ночь на 16 ноября в ловушку попал переднеазиатский леопард. По словам местных жителей, хищник в течение недели воровал у них кур. Для проверки в Абхазию отправились специалисты Минприроды РФ и московского зоопарка. Экологи по анализу крови определили особь переднеазиатского леопарда, которой оказалась самка Виктория. Ее перевезли назад в Сочи. В декабре самку леопарда выпустили в дикую природу. Она погибла.

Программа по возвращению леопарда в природу Западного Кавказа была инициирована в 2009 году. Ее проводит Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

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