В сочинском дельфинарии для пингвинов «испекли» торт из рыбы

Во всем мире 25 апреля отмечают День пингвина.

Праздничным ужином сотрудники Большого сочинского дельфинария угостили пятерых подопечных. Птицы хорошо приспособились к условиям северо-восточного побережья Черного моря и полюбили местную рыбу. Людей они не боятся, любят общаться с посетителями сочинского парка.

В мире насчитывается 18 видов пингвинов. Их международный день приходится как раз на то время, когда птицы мигрируют в Австралию и Южную Америку, чтобы обзавестись потомством. Этим, хоть и неофициальным, праздником экологи пытаются привлечь внимание к сохранению редких видов пингвинов и мест их природного обитания.

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