В сочинском дендрарии на месяц раньше срока распустилась жимолость душистая

Обычно цветение этого кустарника приходится на февраль-март.

Жимолость душистая родом из Восточного Китая, растение считается полувечнозеленым, потому что с приходом зимы часть листьев не облетает.

Кустарник с раскидистыми ветвями вырастает до 2-3 м. Жимолость достаточно устойчива к холодам и способна выдерживать понижение температуры до -15

Цветет кустарник на протяжении месяца. Плоды обычно созревают к маю-июню, но так как это декоративное растение, в пищу их не употребляют, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в декабре 2018 года в дендрарии расцвело карамельное дерево, а в Сочинском национальном парке — подснежники.

Источник