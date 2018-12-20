В Сочинском дендрарии распустилось карамельное дерево

Химонантус родом из Китая. Ярко-желтые бутоны выдерживают даже минусовые температуры.

Название это экзотическое растение получило благодаря насыщенному аромату. В нем сочетаются ноты абрикоса, апельсина и бергамота.

«Цвет похож на карамель. Очень приятный запах, который чувствуется издалека, за несколько десятков метров», — сказал и. о. начальника отдела паркового хозяйства Сочинского национального парка Дмитрий Маслов.

На улицах курорта растет еще одно конфетное дерево — говения. Химонантус в Сочи можно встретить только в верхней части дендрария. Насладиться цветением посетители парка смогут до мая.

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