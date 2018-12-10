В сочинском дендрарии укрыли теплолюбивые растения. Фото

Деревья и кустарники укрыли мешковиной.

Ветви и листья олеандра и пальмы сначала связывают в пучок, затем обвязывают воздухопроницаемой тканью. Для того чтобы защитить от влаги некоторые растения, поверх мешковины накрывают пленкой.

Вокруг агавы строят домик из поликарбоната. Сооружения защитят растения от дождя, снега, ветра и помогут сохранить воздушную прослойку, необходимую при снижении столбика термометра ниже нулевой отметки.

Экзотические растения будут укрыты до середины весны, сообщает пресс-служба Сочинского нацпарка.

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