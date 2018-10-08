В сочинском дендрарии высадили новую аллею

Она появилась в честь 100-летия уголовного розыска России.

Свой профессиональный праздник 5 октября отметили сотрудники уголовного розыска России. В честь юбилея ветераны сочинского УГРО высадили саженцы магнолии: от каждого районного отдела Большого Сочи — по одному дереву и одно — от всего управления.

В разное время здесь сажали деревья официальные иностранные делегации, сотрудники Министерств природных ресурсов России и стран ближнего зарубежья. Оставили о себе память главы городов разных стран — неподалеку от смотровой площадки есть «Аллея мэров».

Пополнять зеленую коллекцию парка теперь будут и представители УВД Сочи, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник