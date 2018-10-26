В Сочинском энергорайоне последствия стихии ликвидируют более 320 специалистов «Кубаньэнерго»

Аварийно-восстановительные бригады «Кубаньэнерго» менее чем за сутки ликвидировали большую часть технологических нарушений в распределительном электросетевом комплексе Сочинского энергорайона.

Они обеспечили энергоснабжение населенных пунктов Туапсинского района и Сочи, пострадавших от погодной стихии 24-25 октября.

В общей сложности для ликвидации последствий непогоды на объектах электросетевого комплекса Сочинского энергорайона мобилизовали 320 сотрудников «Кубаньэнерго» в составе 80 бригад, более 120 единиц техники, в том числе специальной.

Десятки населенных пунктов Черноморского побережья Краснодарского края оказались во власти циклона — 24 октября в Туапсе за шесть часов выпало осадков на 400% больше от октябрьской нормы. Вышедшие из берегов реки затопили улицы городов и поселков, нарушили газо-, электро- и водоснабжение, разрушили мосты и ж/д пути.

В зоне ответственности Сочинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» стихия нарушила работу 38 линий электропередачи распределительной сети 10 кВ. Были выведены из строя более 450 трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ суммарной мощностью 23,9 МВт. Аномальные погодные условия стали причиной нарушения энергоснабжения более 33 тыс. потребителей и 31 социально-значимого объекта.

Восстановительные работы осложнялись продолжающимися осадками, размытыми дорогами и отсутствием автомобильного и железнодорожного сообщения между Туапсинским районом и Сочи из-за разрушенных мостов на федеральной трассе.

Особое внимание уделяли обеспечению надежного энергоснабжения социально значимых объектов, которые запитывались от РИСЭ. Бытовых потребителей энергетики оперативно подключали по резервным схемам.

Благодаря своевременно принятым организационным мерам к вечеру 25 октября количество обесточенных потребителей сократилось в три раза. Полностью восстановили электроснабжение в центре Сочи и Адлера, в городских микрорайонах Хоста, Кудепста, Мацеста, в Красной Поляне, на большей территории Туапсе и Лазаревского района. Персонал «Кубаньэнерго» оказывал помощь смежным электросетевым организациями.

Для безопасности населения и проведения работ специалистами других коммунальных служб энергетики предприняли меры по отключению электроустановок на подтопленных территориях в ручном режиме.

По состоянию на 9:30 26 октября в отдельных поселках Туапсинского района и Лазаревского района Сочи остаются обесточенными суммарно около 6,5 тыс. человек. Большая часть населения в этих районах раннее эвакуировали. При возобновлении автомобильного движения энергетики планируют завершить восстановительные работы и полностью обеспечить электроэнергией потребителей до конца суток 26 октября.

Координацию аварийно-восстановительных работ осуществляют оперативные штабы «Россетей» и «Кубаньэнерго».

Оперативность действий персонала и четкая последовательность в принятии решений стали возможны во много благодаря своевременной подготовке к прохождению осенне-зимнего периода и масштабным учениям энергетиков, которые прошли летом в Республике Дагестан в целях отработки взаимодействия персонала ПАО «Россети» в условия возникновения чрезвычайных ситуаций.

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