В Сочинском гидрометцентре рассказали о работе метеорологов в годы войны

07 мая в 07:54

В День Победы кубанцы будут благодарить не только фронтовиков, но и тружеников тыла.

Среди них работники заводов, аграрии, медики и даже метеорологи. Чтобы помочь советским бойцам в годы Великой Отечественной войны, сочинским синоптикам приходилось проводить целые спецоперации: разведчики на парашютах пробирались в тыл врага и уже оттуда с помощью азбуки Морзе отправляли сводки коллегам. О своих наблюдениях докладывали каждые три часа.

«У нас сохранились все данные наблюдений. Это очень ценные материалы. Это история нашей службы, нашего города. Нас удивляет работа метеорологов в годы войны. Даже сейчас, при наличии такого огромного количества технических средств, суперкомпьютеров, которые считают для синоптиков прогнозы, составлять их очень сложно», — отметила заместитель начальника Сочинского гидрометцентра Валентина Федорова.

Прогнозы были военной тайной. Температура, скорость ветра, осадки — во время Великой Отечественной войны листы с этими сведениями хранились в папках под грифом «секретно».

«Видно, что людям было непросто, глядя на эти записи, мы видим, что не было бланков для материала, для этого использовалась какая-то грубая бумага. И, тем не менее, вручную все расчерчивалось, наносились данные и информация не потеряна. Тот ряд наблюдений, который у нас был начат в 1872 году, не прерывался в военные годы в том числе», — рассказала метеоролог отдела сети Сочинского гидрометцентра Надежда Ткаченко.

После войны метеорологи об изменениях погоды докладывали уже не военным, а агрономам: информировали об испарениях, температуре почвы, увлажнении. В Сочи, во многом благодаря этим данным, начали успешно выращивать фейхоа, мандарины и фундук.

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