В сочинском микрорайоне Мацеста обустроят парк с амфитеатром

В ТОСе микрорайона прошла встреча с активом. Жителям объяснили, как и в какие сроки благоустроят набережную реки.

В новом парке планируют проложить тротуары и велодорожки, установить игровые детские площадки, амфитеатр со сценой на 300 мест. Работы будут проходить в несколько этапов. Прогулочную зону с парапетом и освещением по всей территории набережной реки Мацеста благоустроят до конца года.

«Это будет одна из самых крупных зеленых территорий, которые реализуются у нас по программе «Комфортная городская среда». Мы выполняли сначала эскизные дизайн-проекты, подбирали территории, информировали жителей и ТОСы. Жители сами голосовали за тот парк или сквер, который они хотят видеть в Сочи. Сквер Мацеста у нас в районе занял первое место», — пояснил глава Хостинского района Павел Клопотовский.

Строители приступили к расчистке территории. Необходимо убрать весь сухостой, поврежденные, аварийные деревья, а также деревья и кустарники, которые уже утратили свой декоративный вид. Жители Мацесты с пониманием отнеслись к этому вопросу и пообещали принимать участие в субботниках, чтобы совместными усилиями приблизить день открытия парка.

Окончание работ по благоустройству зоны терренкура вдоль реки Мацеста планируется в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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