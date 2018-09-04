В Сочинском национальном парке появится авиация для тушения лесных пожаров

Об этом 4 сентября рассказали в мэрии города-курорта.

«На этой неделе договор вступит в силу, и национальный парк сможет тушить пожары в труднодоступных местах с привлечением трех воздушных судов МЧС России», — сказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения мэрии курорта Александр Агафонов.

На курорте действуют две добровольные пожарные команды и 39 добровольных пожарных дружин в сельских округах, общей численностью 273 человека. Они ежедневно мониторят территории, граничащие с Сочинским нацпарком на предмет возгорания. Обучение добровольцев проводят члены сочинского городского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

Для оснащения пожарных дружин в сельские округа курорта передали пожарные емкости объемом 5 тыс. л, огнетушители, рукава, пожарные щиты, штыковые лопаты, диэлектрические ножницы и другое оборудование, которое позволяет тушить огонь до приезда основных пожарных сил. Также члены дружин обеспечены спецодеждой и ранцевыми огнетушителями.

Кроме этого, в сельских округах с помощью добровольных пожарных оборудовали 47 подъездных путей к естественным водным источникам.

В конце сентября в Сочи пройдут учения добровольных дружин совместно с сотрудниками национального парка с привлечением авиации, во время тренировки отработают готовность к пожаротушению, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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