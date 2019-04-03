В Сочинском национальном парке провели экскурсию для представителей СМИ

Журналистам показали, как в питомнике ведется сохранение реликтовых видов растений.

Сейчас в Сочинском национальном парке насчитывается более 1,5 тыс. древних и около 2 тыс. созданных человеком видов. Например, твердолистный колокольчик, ягодный тис и кавказская хурма.

Некоторые реликтовые растения не нуждаются в дополнительных мерах сохранения. Однако есть виды, существование которых находится под угрозой. Для них на базе парка создали специальный питомник. Реликты выращивают в открытом грунте, чтобы в будущем пересадить в их историческую область обитания.

«Ведется программа по восстановлению наиболее уязвимых видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Краснодарского края. На сегодняшний день этот список включает 28 растений», — пояснил заместитель директора Сочинского национального парка Борис Туниев.

В питомнике созданы теплицы с автономным отоплением, электро- и водоснабжением и автоматической системой орошения. Сейчас там создается резервный фонд сеянцев самшита колхидского. Его в природе практически полностью уничтожила огневка.