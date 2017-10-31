В Сочинском нацпарке предотвратили застройку 14 участков

Об этом сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский в ходе коллегии Генпрокуратуры РФ.

«По требованию прокуратуры прекращена незаконная деятельность на территории заказников «Средне-Лабинский», «Агриийский», предотвращено возведение кафе и незаконное предоставление под объекты торговли 14 участков в Сочинском национальном парке», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным прокурора, за 2,5 года была восстановлена государственная собственность в отношении 58 участков уникальных естественных водно-болотных угодий международного значения.

Отмечается, что отсутствие своевременных мер в отдельных случаях привело к необратимым последствиям. В Туапсинском районе за последние 15 лет из границ памятника природы «Лесопарк Кадош» выбыло более 40 га, почти половина которых занято стихийной муниципальной свалкой. В Краснодаре третья часть лесопарка «Хомуты» выделена под дачные участки. По всем нарушениям принят комплекс мер прокурорского реагирования.

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