В Сочинском нацпарке хотят разрешить любительско-спортивную охоту на енота-полоскуна

Жителей курорта призвали не подкармливать енотов и предупредили о том, что эти хищники часто переносят болезни.

Численность енота-полоскуна, обитающего на территории Сочинского национального парка, в последние годы значительно возросла. Количество особей превысило 20 тыс. Участились выходы животных к населенным пунктам. В селах Раздольном и Барановка семьи енотов до девяти особей часто устраивают «набеги» на курятники и уносят птиц. Также они отбирают корм у собак, дерутся с кошками.

Американский енот часто является переносчиком серьезных заболеваний, таких как бешенство, чумка, лептоспироз, трихинеллез.

«В этом году на заседании научно-технического совета Сочинского национального парка было одобрено решение о необходимости регулирования численности енота-полоскуна. Также рекомендовано открыть на территории нацпарка любительско-спортивную охоту. Заявки уже оформлены и направлены в соответствующий департамент Минприроды», — сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Такие меры помогут снизить численность американского енота.

Фермеров призвали обустраивать территорию личного подсобного хозяйства таким образом, чтобы птичники и другие хозпостройки со всех сторон были закрыты металлической сеткой. Владельцам прирученных енотов порекомендовали стерилизовать своих любимцев и сделать им необходимые прививки.

«Также напоминаем, что самостоятельно предпринимать меры по ликвидации диких животных строго запрещено законом. Нарушителям может грозить ответственность по ст. 258 УК РФ (Незаконная охота)», — добавили в пресс-службе нацпарка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи отметили резкий рост популяции енотов-полоскунов.

Семья енотов «устроила пикник» на дороге в Сочи. Животные выбрались из канализационного люка и ели попкорн, который кто-то рассыпал на дороге.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник