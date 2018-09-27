В сочинском парке «Ривьера» пройдет открытый семинар по хатха-йоге

Мероприятие пройдет 30 сентября с 10:00 до 13:00.

Основной темой станут очистительные техники йоги. Семинар проведет специалист в области изучения йоги Антон Колыванов. Он поделится своими знаниями с теми, кто давно занимается восточными практиками, и с новичками.

Присоединиться к мастер-классу может любой желающий. При себе необходимо иметь коврик для йоги, хлопковое полотенце и питьевую воду, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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