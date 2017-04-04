В сочинском полумарафоне приняли участие около 3 тыс. бегунов

Около 3 тыс. бегунов из разных регионов России приняли участие в полумарафоне «Сочи-Автодром». Забег проходил 2 апреля на гоночной трассе «Формулы-1», через технопарк и Олимпийскую деревню в Сочи.

Участники должны были преодолеть одну из двух дистанций: 21 или 5,5 км. Партнером марафона выступила торговая сеть «Пятерочка».

«Мы всегда стараемся поддерживать социальные проекты, тем более, если они имеют непосредственное отношение к спорту. Мы и позиционируем себя как торговая сеть, которая предлагает качественные, здоровые продукты питания», — рассказал заместитель директора южного филиала торговой сети «Пятерочка» Алексей Полянский.

Полумарафон проходит четвертый год подряд. Каждый раз количество спортсменов увеличивается. В забеге приняли участие сотрудники торговой сети из Краснодарского края, Москвы, Ростовской и Астраханской областей.

Участники забега, быстрее всех преодолевшие дистанции, получили медали и денежные сертификаты.

«Полумарафоны, марафонская дистанция — это, в общем-то, большая дистанция. Требуется много времени, чтобы готовиться, поэтому производительность труда повышается. Любой спорт воспитывает возможности планирования, возможности выделения времени и на то, и на другое. Поэтому для нас это очень важно», — считает начальник управления специальных проектов X5 Retail Group Дмитрий Русаков.

Торговая сеть работает в Краснодарском крае с 2006 года. Сейчас действуют 200 магазинов. Покупатели отмечают качество продукции и доступные цены. Ретейлер активно сотрудничает и с местными производителями. Например, в Сочи доля кубанских товаров на прилавках составляет почти 30%, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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