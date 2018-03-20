В сочинском селе Черешня проезд по оползневому участку восстановят к середине апреля

Средства для этого выделены из резервного фонда муниципалитета и края.

Об этом 20 марта сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Юрий Усачев. Он отметил, что речь идет именно о восстановлении проездной способности дороги. Работы на участке ведут в рамках ликвидации локальной ЧС.

«Наша первоочередная задача — восстановить проезд для транспорта. Необходимо понимать, что ремонт этой дороги не стоял в планах на этот год, деньги выделяются из резервного фонда конкретно на восстановление проезда», — подчеркнул Усачев.

Для ликвидации ЧС укрепят склон, проведут буровые, бетонные работы. Дорогу планируют отсыпать до ширины, которая была изначально, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале в Сочи в районе села Черешня сползла в овраг автомобильная дорога.

Для безопасности людей организовали пешеходный переход, установили предупредительные знаки. Движение на личном транспорте организовано через объездные пути. Автобусы следуют по обычному маршруту, с остановкой перед оползневым участком и пересадкой после него селян в другой транспорт.

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