В сочинском селе Галицино открыли новый сквер

13 декабря в 21:20

Сквер «Дружба» построили на месте старого барака.

Такое имя зеленая зона получила, потому что на площадке будут собираться жители сел Лесное и Голицыно. Это около 2 тыс. человек.

В сквере установили две каменные стелы, на которых написана история сел, которые ообразовались еще в начале XIX века. В сквере также есть качели и карусели, турник для воркаута и волейбольная площадка. Ее будут использовать не только для занятий спортом, но и проведения школьных торжественных мероприятий.

По задумке, сквер со временем может стать местом досуга не только сельчан, но и туристов, потому что он расположен по пути к двум знаковым объектам города — Скай-парку и Троице-Георгиевскому женскому монастырю, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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