В сочинском селе Галицыно на месте барака откроют сквер

Зеленую зону расположили на улице Батайской, рядом со школой и детской площадкой.

Ранее на этом месте стоял аварийный барак. Его жителей расселили, а территорию решили превратить в зеленую зону.

На выделенную площадку завезли щебень, плитку, установили каменные стелы, провели разметку новой зоны отдыха. Планируется, что в сквере будет спортивная площадка.

«Территорию распределили на три зоны. Нижняя часть — это детская площадка с воркаутом. Второй ярус — сквер со стелами. А третья предназначена для спортивного объекта, который в перспективе может быть местом проведения торжественных мероприятий. Открыть новый сквер планируем в декабре», — рассказал глава администрации Молдовского сельского округа Борис Невзоров.

Обустраивать сквер помогают местные жители: равняют территорию, грузят щебень, работают лопатами. Студенты помогут высаживать завезенные на площадку 20 ноября деревья, сообщает пресс-служба администрации города.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник